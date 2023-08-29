29 августа 2023 г. 12:42

Советник президента: честным бизнесменам закрытие КПП на границе с Беларусью не должно мешать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Главный советник президента Аста Скайсгирите утверждает, что закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью не должно вызвать проблем для тех предприятий, которые ведут честный бизнес. По ее словам, не все действующие КПП имели возможность видеть, что перевозится внутри грузовиков, и теперь открытыми останутся только те КПП, где есть рентгеновские аппараты.

"Интересы бизнеса всегда важны, но мы также должны учитывать тот фактор, что не на всех пунктах пересечения границы были рентгеновские аппараты. То есть не у всех была возможность просканировать грузовики, увидеть, что они везут внутри", - рассказала во вторник "Žinių radijas" А. Скайсгирите.

"Теперь те (КПП – ELTA), где есть рентгеновские аппараты, останутся открытыми и не должны создавать никаких проблем для тех, кто ведет честный бизнес", - отметила она.

Как Elta сказал генеральный секретарь национальной ассоциации автоперевозчиков "Linava" Зенонас Буйвидас, планы Министерства внутренних дел (МВД) по закрытию еще двух КПП на границе с Беларусью негативно скажутся на транспортной отрасли. По его словам, такое решение ухудшит имидж Литвы как транзитной страны.

З. Буйвидас заявил, что закрытие еще двух КПП на границе с Беларусью может привести к удвоению очередей на границе. По его словам, растущие очереди приведут к тому, что литовский бюджет будет получать меньше денег.

МВД в ближайшее время намерено предложить обсудить закрытие еще двух КПП на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгардас. Министр внутренних дел Агне Билотайте подтвердила это журналистам в понедельник, отметив, что Литва готова к постепенному закрытию пограничных пунктов.

С середины августа на границе с Беларусью временно закрыты КПП Шумскас и Тверячюс.

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