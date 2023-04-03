В настоящее время в проекте предусматриваются более строгие ограничения для граждан России, но для белорусов предусмотрены исключения относительно принятия в гражданство и возможности приобретения недвижимости.

"Законодательная инициатива действительно приветствуется, поэтому на национальном и на законодательном уровне мы должны закрепить определенную свою позицию и применять меры в отношении государств, от которых нам исходит угроза. (...) Тем не менее, то, чего мы не можем себе позволить – это политически проводить различие между Россией и Беларусью, заявляя, что одно государство агрессивнее другого, или посылать миру какой-то другой нехороший сигнал", – сказал К. Будрис в интервью телеканалу LRT в воскресенье вечером.

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"Если останется в том виде, в каком есть, выдвигая эти два государства, то это было бы весьма вероятно", — подчеркнул он, отвечая на вопрос, может ли президент наложить вето на закон об ограничительных мерах.

По словам советника Г. Науседы, Вильнюс придерживается принципа равнозначной оценки России и Беларуси.

"Такой же ​​позиции мы придерживаемся и на международной арене — скажем, в Евросоюзе, когда заходит речь о санкциях, Литва является одним из центральных голосов, утверждающих, что Беларусь должна идти рядом с Россией, и мы убеждаем наших партнеров в том, что нужно делать. Мы не можем провести такое различие на национальном уровне. Ну, это было бы ненадлежащей мерой и неверным посылом", — отметил он.

ELTA напоминает, что во вторник Сейм должен принять решение о введении национальных санкций. В законопроекте об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины предлагается на год ужесточить порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, порядок выдачи виз, ввести запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда они соответствуют установленным Литвой требованиям).