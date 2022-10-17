По мнению администрации президента, это должно обсуждаться в контексте налоговой реформы.

„Президент очень сдержанно оценивает возможность на этом этапе снижать тариф НДС на продовольствие, без предохранителей и структурных решений. Тариф НДС на продукты питания, по нашему мнению, должен обсуждаться в контексте налоговой реформы, шире, в контексте реорганизации НДС“, – сказала в понедельник И.Сягаловичене телевидению "Дельфи".

По ее словам, в Литве, если говорить о продуктах питания, не хватает целенаправленных мер, акцентируемых Международным валютным фондом и другими международными организациями, то есть мер временного характера, предназначенных для конкретных целевых групп. И.Сягаловичене предлагает уже упомянутые администрацией семейные карточки.

„Это свободное место могла бы заполнить очень точная мера – "семейная карточка", которая сейчас применяется, то есть физическая и умная программы, помощь которых мы могли бы использовать дополнительно, как инструмент государства и финансово помочь наиболее уязвимым семьям и сделать продукты питания более доступными“, – сказала советник президента.

Президент приглашает обсудить, подумать и проанализировать ситуацию и попытаться оценить, действительно ли не можем лучше защитить семьи“, – добавила И.Сягаловичене.

На прошлой неделе администрация призвала правительство и членов Сейма искать еще неиспробованные решения, как из-за выросших цен можно было бы помочь наиболее уязвимым группам общества. Администрация упомянула о своем предложении – продовольственных карточках для детей.