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В среду президент Литвы Гитанас Науседа выдвигает в Сейме предложения об увеличении размера необлагаемого налогом минимума доходов (ННМ) и единовременной выплате в 100 евро для некоторых наиболее уязвимых групп населения, сообщила старший советник президента по социально-экономической политике Ирена Сегаловичене.
100 eurų kupiūra
100 eurų kupiūra
© Shutterstock

"Сегодня президент вносит в Сейм поправки к двум законам и надеется, что на следующей неделе мы сможем начать обсуждение этого вопроса с лицами, принимающими решения на внеочередном заседании Сейма", — сказала Сегаловичене на пресс-конференции.

Чтобы смягчить последствия растущей инфляции, Науседа сообщил на прошлой неделе, что предложит увеличить ННМ с 460 до 510 евро. Он также предлагает единовременные выплаты в размере 100 евро для пенсионеров, многодетных или малообеспеченных семей.

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Между тем, министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что предложенные президентом разовые выплаты могут "раскрутить инфляционную мельницу" для части населения, однако Сегаловичене не видит подобных рисков.

Президент отмечал, что предложенные им меры могут стоить около 150-200 млн евро, которые, по его словам, будут собираться в бюджет дополнительно из-за роста инфляции.

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