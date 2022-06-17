Советник премьера Литвы сомневается в том, что Грибаускайте разбирается в экономике: видимо, идет подготовка к выборам

Экс-президент призвала политиков прекратить "разбрасываться деньгами" и начать жить реальностью, поскольку грядет рецессия.

"Есть большая вероятность, что от теорий о стагфляции глобальная экономика переходит к рецессии. Это мы сможем увидеть осенью и зимой. А это значит, что что в Литве через 2-3 месяца тоже наступит экономический кризис", – сказала она.

Навицкас в интервью на Žinių radijujаs раскритиковал эти прогнозы.

"Я сомневаюсь в знаниях бывшего президента в области экономики. Она, наверное, готовится к выборам и пытается взбодрить людей. По данным, мы видим другую проблему – не рецессию, в Литве все еще растет инфляция, в мае она достигла 18,5%, и нет признаков ее снижения", – сказал он.

По его мнению, рецессии можно избежать.

"Риск – (повышая процентную ставку – Delfi) центробанки излишне замедлят экономику, это будет способствовать уменьшению инфляции, в этом процессе мы сможем оказаться в рецессии. Ном если они ее приостановят так, как надо, то теоретически можно избежать рецессии", – сказал экономист.

Навицкас считает, что литовская экономика в этом году будет в плюсе.

"Несколько недель назад я говорил с делегацией МВФ, которая снизила рост ВВП Литвы на те же 2%. Будем надеяться, что так и будет, рецессии не будет. Но надо помнить, что мы живем в условиях экономики войны, 0% или 2% был бы хорошим результатом, если знаешь, что творится в соседней стране", – напомнил советник.