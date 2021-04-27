"Следует найти решение по судьбе санатория Belorus. И краткосрочное, и долгосрочное. Когда я говорю о долгосрочном решении, то действительно да, одним из способов было бы перенятие имущества у Беларуси, поскольку это достаточно аномально, что в Литве стоит комплекс зданий, который принадлежит администрации президента соседней страны", – заявила советник во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Следует позаботиться о гражданах Литвы, чтобы они не страдали от применяемых санкций", – добавила она.

А. Скайсгирите также сказала, что следует выяснить, хочет ли Минск вести переговоры о передаче имущества.

"Хочет ли Беларусь вести переговоры по санаторию Belorus, это следует выяснить, поскольку я не знаю, было ли это сделано до принятия решения в Сейме", – отметила А. Скайсгирите.

Два комитета Сейма Литвы - По иностранным делам (КИД) и По социальным вопросам и труду - предлагают уполномочить правительство начать переговоры с Беларусью по вопросу о передаче Литве принадлежащего Беларуси санатория Belorus в Друскининкай.

Правительству предлагается инициировать консультации о выкупе зданий Belorus, отошедших Беларуси на основании подписанного 6 февраля 1995 года правительственного соглашения Литвы и Беларуси, и расторжении договора аренды земельного участка.

По словам советника президента, одностороннее расторжение этого договора было бы крайним шагом, даже несмотря на то, что Беларусь не выполнила всех условий договора.

"Одностороннее расторжение договора было бы крайним шагом, к которому можно было бы прибегнуть, если все прочие варианты окажутся неэффективными", – сказала советник главы государства по внешней политике.

В соответствии с подписанным в феврале 1995 года, ратифицированным Сеймом и вступившим в силу 26 апреля 1996 года двусторонним соглашением, Литва передала Беларуси построенный в Друскининкай еще в советское время санаторий "Белоруссия" и на 99 лет сдала в аренду земельный участок.

Между тем Минск обязался на такое же время сдать в аренду территорию в 1,3 кв. км на берегу озера Дрисвяты (Друкшяй) в Беларуси и передать Литве находящееся на нем оборудование: гидроэлектростанцию "Дружба народов" и систему шлюзов, которая называлась "Объект 500". Оно было важно для обеспечения безопасности Игналинской АЭС и до восстановления независимости принадлежало станции.

Минск до конца не выполнил свои обязательства: оборудование гидроэлектростанции, посредством которого регулируется уровень воды в озере Дрисвяты, Литве до сих пор не передано.

По данным Центра регистра Литвы, санаторий Belorus принадлежит управлению делами президента Беларуси. Его возглавляет Виктор Шейман, находящийся в списке санкций ЕС.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в декабре прошлого года. После этого Сейм принял закон о единовременных выплатах работникам санатория.

В этом санатории работают около 390 человек: 350 граждан Литвы, остальные – Беларуси.