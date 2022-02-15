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Если бы президент Украины Владимир Зеленский пригласил литовского лидера посетить Киев, то Гитанас Науседа рассмотрел бы это приглашение, заявила главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.
Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda
Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda
© LRPK / Robertas Dačkus

"Президент находится в постоянном контакте с президентом Украины Зеленским. Они очень часто разговаривают, президент Зеленский информирует о ситуации, что происходит, каковы потребности Украины. Если президент Зеленский пригласит нашего президента приехать в Украину, возможно, вместе с другими руководителями региона, мы, конечно, очень серьезно это рассмотрим", — заявила во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas Скайсгирите.

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В знак солидарности с украинцами министры иностранных дел стран Балтии рассматривают возможность поездки в Киев, а члены Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы обещают провести там выездную встречу.

По словам Скайсгирите, Литва пока не планирует переселять из Киева работников посольства, как это сделали некоторые государства. По ее словам, этот шаг был бы предпринят, если бы начались военные действия.

"Часть посольства уже переехала, часть еще работает в Киеве. Можно предположить, что дипломаты, как и солдаты, могут выполнять свои основные функции, которые еще можно обеспечить на какое-то время. Конечно, если ситуация будет плохой, посольство будет эвакуировано", — сказала советник президента.

Она напомнила, что гражданам Литвы лучше отказаться от поездок в Украину, не являющихся необходимыми, так как их будет сложно эвакуировать в случае беспорядков.

Разведка США и некоторых других Западных государств предупреждает, что Россия, сосредоточившая более 100 тыс. своих военных у границ Украины, в ближайшие дни может вторгнуться в соседнюю страну.

По сообщениям зарубежных СМИ, президент США Джо Байден объявил в ходе видеоконференции с союзниками, что данные американской разведки указывают на то, что Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля.

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