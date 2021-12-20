"Открытие представительства само по себе не было исключительным проектом. Все осложнилось тогда, когда дело дошло до деталей. А детали с президентом не согласовывались. С президентом вообще не было дискуссии до того момента, как поднялся шум в общественном пространстве", - сказала Аста Скайсгирите в интервью Delfi.
"Когда дело стало публичным, то шла уже амортизация последствий, а не планирование наперед", - добавила она.
И все же она подчеркнула, что открытие торгового представительства по сути не было проблемным вопросом.
"Президент никогда не считал, что открыть торговое, экономическое или культурное представительство было бы проблемой. Таких представительств в Евросоюзе не одно, и то, что представительство откроется в Литве, не выглядело особой новостью", - рассказала Скайсгирите.
По словам советника президента, реакция Китая была "очень острой, (...) неконвенциональной".
"Она все еще продолжается. В одностороннем порядке статус посольства Литвы понижен до офиса поверенного в делах. Создается впечатление, что такая острая реакция Китая даже не прогнозировалась. Это, конечно, было ошибочной оценкой", - сказала она.
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