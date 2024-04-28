2024.04.28 07:40

Совет соцдемов представил резолюцию по вопросу моббинга в среде врачей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

Совет социал-демократов Литвы 27 апреля подготовил резолюцию по вопросу моббинга в среде врачей, эту резолюцию фракция соцдемов должна зарегистрировать в парламенте.

Совет соцдемов просит правительство подготовить и осуществить национальную стратегию, посвященную борьбе с моббингом на рабочем месте, особое внимание при этом призывают уделять учреждениям системы здравоохранения, сделать так, чтобы работники и работодатели могли руководствоваться ясным определением моббинга, включая интернетный, виртуальный, удаленный, и чтобы была четкая процедура борьбы с этим явлением.

Также призвали немедленно оценить конкретные результаты работы рабочей группы, выводы и решения, чтобы Государственная инспекция по труду и Соцмин могли немедленно реагировать на ставшие достоянием гласности и непубличные инциденты, когда есть подозрения, что самоубийство человека могло быть обусловлено моббингом на рабочем месте.

Между тем компании и работодателей призывают создать и осуществить политику по борьбе с моббингом, регулярно проводить тренинги для работников, чтобы научить их распознавать моббинг и пресекать его проявления на рабочем месте, чтобы сталкивающиеся с ним работники чувствовали поддержку.

Наконец обращаются к вузам с призывом утвердить и применять внутренний порядок, направленный на распознавание моббинга и на реагирование на такие ситуации. Общество призывают не мириться с моббингом.

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