Совет соцдемов представил резолюцию по вопросу моббинга в среде врачей

Совет соцдемов просит правительство подготовить и осуществить национальную стратегию, посвященную борьбе с моббингом на рабочем месте, особое внимание при этом призывают уделять учреждениям системы здравоохранения, сделать так, чтобы работники и работодатели могли руководствоваться ясным определением моббинга, включая интернетный, виртуальный, удаленный, и чтобы была четкая процедура борьбы с этим явлением.

Также призвали немедленно оценить конкретные результаты работы рабочей группы, выводы и решения, чтобы Государственная инспекция по труду и Соцмин могли немедленно реагировать на ставшие достоянием гласности и непубличные инциденты, когда есть подозрения, что самоубийство человека могло быть обусловлено моббингом на рабочем месте.