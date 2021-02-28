Секретарь СО-ЛХД Мартинас Превелис отмечает, что голосование в Совете состоялось после того, как Наблюдательный комитет партии представил Совету СО-ЛХД, как высшему руководящему органу партии, предложение о принятии решения об утверждении Г. Ландсбергиса в качестве председателем партии на четыре года.
"В пятницу 15 кандидатов, выдвинутых партийными подразделениями, отказались участвовать в выборах председателя СО-ЛХД и поддержали кандидатуру Г. Ландсбергиса. В соответствии с процедурой избрания председателя СО-ЛХД и после того, как Наблюдательный комитет партии представил предложения о дальнейшем ходе выборов, партийный совет в воскресенье утвердил Г. Ландсбергиса председателем партии еще на четырехлетний срок", - говорит М. Превелис.
"Я ценю решение соратников поддерживать правое направление центра, которое также было поддержано литовским народом во время выборов. Перед лицом проблем, связанных с пандемией, этот консенсус важен и значим. Мы должны сосредоточиться на самом важном сегодня - единогласно обеспечить бесперебойную и эффективную работу Правительства, чтобы государство и общество могли как можно скорее вернуться к нормальному ритму жизни и продолжить ту работу, которую обязались сделать в нашей предвыборной программе", - сказал Г. Ландсбергис в воскресенье.
Отделы СО-ЛХД выдвинули в общей сложности 16 кандидатов в председатели партий, но все, кроме Г. Ландсбергиса, сняли свои кандидатуры, аргументируя это тем, что в особой ситуации пандемии необходима концентрация и единая работа в Сейме и правительстве, а внутренняя конкуренция будет препятствовать этому.
Поэтому на этой неделе наблюдательный комитет партии предложил Совету СО-ЛХД де-факто утвердить избрание министра иностранных дел Г. Ландсбергиса председателем партии на новый срок.
Новый срок полномочий Г. Ландсбергиса начнется на съезде партии с оглашения постановления об избрании председателя.
С учетом обстоятельств пандемии, съезд СО-ЛХД планируется провести этой весной.
39-летний Г. Ландсбергис руководит СО-ЛХД с 2015 года.
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