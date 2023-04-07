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Соучредитель украинского Monobank и производитель беспилотников “Довбуш Т10” Володимир Яценко пообещал вознаграждение в размере 20 млн гривен (498 512 евро, - Delfi) производителю БПЛА, который приземлится на Красной площади в Москве 9 мая. Он призвал устроить "праздник" Путину.
Ukrainos dronas
Ukrainos dronas
© AP / Scanpix

Условия объявленного конкурса он изложил в Facebook.

“Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 000 000 гривен. Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачу и пойдет на усовершенствование БПЛА”, - написал Яценко.

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Он призвал людей увеличить эту сумму пожертвованиями.

Яценко сказал, что на крыльях дрона должен быть украинский лозунг, например, “Слава Украине”, “Героям Слава”. Он также уточнил, что беспилотник “Довбуш Т10” полетит вне конкурса.

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