Сотрудница миграционного отдела скрывала российское гражданство: она лишилась и литовского гражданства, и работы

В начале июля при анализе потоков людей, которые часто путешествуют из Литвы в Россию или Беларусь и обратно, выяснилось, что одна из таких путешественников - сотрудник Миграционного департамента, работающая в портовом городе.

Выяснилось, что о своих выездах в Россию на рабочем месте женщина сообщала гораздо меньше раз, чем фактически пересекала государственную границу, поэтому расследовать эти обстоятельства начал отдел по вопросам предотвращения коррупции и внутренних расследований Департамента миграции. В ходе следствия женщина призналась, что в 2022 году приобрела российское гражданство в начале года и не проинформировала об этом Департамент миграции в установленном порядке. Также выяснилось, что она не имеет права на множественное гражданство. Вся собранная информация позволила Департаменту миграции инициировать процедуру утраты гражданства Литовской Республики. После того как женщина лишилась гражданства по приказу министра внутренних дел Агнес Билотайте, ее сразу же отстранили от должности.