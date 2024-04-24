Состоялся первый визит министра иностранных дел Литвы на Филиппины

На встрече министр иностранных дел заверил Э. Манало, что Литва готова приступить к развитию двусторонних проектов с Филиппинами в сферах экономического сотрудничества и безопасности.

"Мы рассматриваем Филиппины как растущую стабилизирующую силу в АСЕАН и регионе в целом. Литва хочет расширять и углублять наше партнерство путем диверсификации цепочек поставок, укрепления экономической безопасности и в то же время защиты международного порядка, основанного на правилах", - цитируется в сообщении Г. Ландсбергис.