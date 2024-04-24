Состоялся первый визит министра иностранных дел Литвы на Филиппины

На встрече министр иностранных дел заверил Э. Манало, что Литва готова приступить к развитию двусторонних проектов с Филиппинами в сферах экономического сотрудничества и безопасности.
"Мы рассматриваем Филиппины как растущую стабилизирующую силу в АСЕАН и регионе в целом. Литва хочет расширять и углублять наше партнерство путем диверсификации цепочек поставок, укрепления экономической безопасности и в то же время защиты международного порядка, основанного на правилах", - цитируется в сообщении Г. Ландсбергис.
Среди прочего, в ходе встречи министр также поприветствовал Филиппины в связи с поддержкой всех резолюций ООН по Украине и подчеркнул, что угрозы безопасности в Южно-Китайском море и война против Украины – это вызовы, исходящие от ревизионистских сил, на которые необходимо отвечать единогласно.
"Основанный на правилах международный порядок в мире сохранится только в случае победы Украины и когда Россия будет привлечена к ответственности за все нарушения международного права. Мы должны помочь Украине выстоять, это даст возможность снизить давление в том числе в регионе Южно-Китайского моря", - заявил Г. Ландсбергис.
Как указывает МИД, на встрече также обсуждался потенциал расширения экономического сотрудничества в области лазеров, информационных технологий, академических обменов, культуры и спорта.
Оба министра также участвовали в подписании меморандумов о сотрудничестве между федерациями баскетбола и футбола Литвы и Филиппин.