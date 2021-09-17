"Переступил водитель. Я всего этого не видел, может, отвернулся, но зацепил плечо, руку, метр в ту сторону (...) (Пограничник) должен был предупредить об этом, зная весь инструктаж, что нельзя переступать эту черту. (...) Просто, фотографируя, зацепил воздушное пространство или ногой заступил, не знаю. Но все (происходило) на территории Литвы, за этот столбик лишь немного высунул тело", – сказал порталу парламентарий.

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Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал видеозапись, на которой зафиксировано, как человек переступает эту линию и приближается к закрытым воротам на не действующем сейчас погранпункте Кракунай-Геранены.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис указал, что госграница на месте этого находящегося в "Девенишкской петле" пункта погранконтроля образует образует угол 90 градусов, поэтому нарушение границы фиксировать сложно. Сейчас готовят материал с целью установить, имело ли место нарушение границы.

Как утверждает белорусская служба, сопровождавший лиц литовский военный не предпринял никаких действий в связи с вероятным нарушением границы.