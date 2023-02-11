10 февраля стало известно о том, что в рамках расследования дела о коррупции "Катаргейт" о получении взяток от Катара в попытке повлиять на решения Европарламента, задержаны два депутата. Полиция Бельгии взяла под стражу Марка Тарабеллу, а в Италии задержан Андреа Коццолино.

Председатель парламента Роберта Метсола предложила программу реформ, свои антикоррупционные меры предлагают и политические группы парламента. Ксения Эггерт узнала у Андриуса Кубилюса (депутат Европейской народной партии) и Юозаса Олекаса (депутат Прогрессивного альянса социалистов и демократов), каково их видение возможных реформ в Европейском парламенте.

В середине декабря 2022 года в Европейском парламенте произошел крупный коррупционный скандал. Он получил название "Катаргейт" из-за подозрений во вмешательстве Катара (страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022). Тогда же в декабре Председатель парламента Роберта Метсола пообещала, что в новом году предложит программу антикоррупционных реформ. Работа над реформами началась в середине января 2023 года – и уже 8 февраля этого года лидеры парламентских групп достигли соглашения о первой группе мер по противодействию коррупции. Среди основных пунктов: запрет на неофициальные "дружеские группы" с третьими странами внутри парламента, запрет для евродепутатов на лоббирование в Парламенте сразу после завершения их полномочий, обучение сотрудников и депутатов тому, как соблюдать все необходимые правила, и тому, как сообщать о своих подозрениях в коррупции.

Свой план реформ предлагал и Прогрессивный альянс социалистов и демократов – в нем 15 пунктов, акцент делается на усилении прозрачности работы парламента, например, на обязательном использование уже существующего Transparency Register Европейского союза. В нем по желанию могли регистрироваться все организации, лоббирующие чьи-либо интересы в Европейском парламенте, в Совете ЕС и в Европейской комиссии – сейчас регистрация любой встречи с такими организациями станет обязательной.

Delfi спросил у литовских европарламентариев, Андрюса Кубилюса и Юозаса Олекаса, что они думают о возможных мерах, по борьбе с коррупцией внутри парламента.

Комментарий Юозаса Олекаса (Прогрессивный Альянс социалистов и демократов):



- Ваша политическая группа предложила план борьбы с коррупцией в парламенте из 15 пунктов. Какие из этих положений кажутся вам наиболее важными? Возможно есть некоторые другие меры, которые вы хотели бы предложить?

– Некоторые антикоррупционные меры действовали еще до скандала. Например, уведомление парламента о своих встречах с лоббистами. Но это можно было делать добровольно. Если вы посмотрите на мою страницу на сайте парламента, то найдете там информацию обо всех встречах, которые я провожу как депутат, но предложение сделать это обязательным – важное.

Думаю, что нужно больше контролировать и доходы евродепутатов. В Литве депутаты Сейма не могут одновременно работать в бизнесе или и в других частных предприятиях. Они должны каждый год декларировать свои доходы. В Европейском парламенте сейчас это необязательно. Я также считаю, что путешествия депутатов не должны оплачиваться сторонними организациями.

Juozas Olekas

Еще одна проблема – это неофициальные дружеские группы с другими странами (помимо официальных делегаций). Благодаря катарскому скандалу мы поняли, что это наше уязвимое место.

Очень важно, по моему мнению, дать депутатам и сотрудникам возможность действительно анонимно сообщать, если у них есть подозрения, что кто-то из их коллег замешан в коррупции. Кроме того, без сомнения необходимо и антикоррупционное обучение для тех, кто начинает работу в Европейском парламенте: многие люди приходят сюда из бизнеса или науки, а не только из политики.

- Часть медиа, экспертного сообщества и политиков обвиняют в скандале Альянс Социалистов и Демократов. Часть – другие политические группы. Есть и те, кто винят общую "культуру безнаказанности" в парламенте. Как вы думаете, "Катаргейт" – это действительно симптом системной проблемы?

- Я думаю, что виноваты в этом скандале те люди, которые участвовали в коррупционных схемах и нанесли своими поступками какой-то ущерб. Но при этом да, нужно фокусироваться на тех мерах, которые предлагают системные изменения, чтобы такая ситуация не повторилась. Вообще, коррупция же есть не только среди политиков – она может затронуть представителей совершенно разных профессий. Для нас, для тех, кто работает в Европейском парламенте, это наша профессия. Для нас важно беречь ее и ее репутацию. Хотелось бы, чтобы это была престижная работа для молодых людей, чтобы они приходили работать на пользу граждан наших стран.

Внутри нашей группы (Альянс социалистов и демократов) мы договорились о ряде антикоррупционных мер, и начали их выполнять в "добровольно-принудительном" порядке – еще до общего одобрения на уровне Парламента. Надеюсь, что таким образом мы покажем пример другим, и то, что такие меры могут способствовать борьбе с коррупцией.

Подчеркну: изменения должны вводиться так, чтобы не помешать самой сути работы европарламентариев! Ключевая сфера нашей работы – это защита прав человека, и общение с НПО жизненно необходимо для ее выполнения. От правозащитных НПО мы получаем основную информацию о нарушениях прав людей. Например, я сам не могу поехать в Беларусь, но благодаря местным правозащитникам мы узнаем о том, что там на самом деле происходит. Нужно, как говорят в народе, не «переборщить» с нововведениями: сберечь честь Европейского парламента, повысить прозрачность его работы, но при этом и сохранить свободу Парламента, как самого открытого института во всей бюрократической системе ЕС.

Комментарий Андрюса Кубилюса (Европейская народная партия):

- Известны общие положения плана председателя Парламента, имеется также и программа реформ Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Какие меры по борьбе с коррупцией вы лично считаете наиболее эффективными и приоритетными?

– Мы обсуждаем план по борьбе с коррупцией и внутри Европейской народной партии. Самое эффективное предотвращение коррупции – это четкое, ясное и эффективное наказание. Одни процедурные технические нововведения не изменят ситуацию, а лишь замаскируют проблему. Нужно проводить изменения по сути.

Я предложил три связанные между собой новые меры. Во-первых, лишать социальных гарантий и выплат тех членов Европейского парламента, чья вина в коррупционных преступлениях была доказана. Во-вторых, поскольку в коррупционных схемах участвуют еще и неправительственные организации (НПО), в Европейском парламенте необходимо создать нечто вроде "черного списка" НПО. Если возникает подозрение, что НПО занимается коррупцией, то ее надо внести в такой список – тогда общение с ней депутатов и сотрудников Парламента должно особо контролироваться или вообще ограничиваться.



Мы так же знаем, что некоторые государства могут пытаться влиять на решения Европейского парламента недолжным образом – либо через коррумпированные НПО, либо через своих прямых представителей. Для стран, которых подозревают в том, что они этим занимаются, также надо создать "черный список". Общение с представителями этих государств, с их "лоббистами" необходимо контролировать намного сильнее. Как именно контролировать или ограничивать контакты с государствами из "черного списка" – это уже можно обсуждать, есть много возможных вариантов (например, видеозаписи с любой такой встречи, доклады и т.д.).

- Должны ли партии Европейского парламента сами активно предотвращать коррупцию в своих рядах, возможно проводить внутрипартийные расследования?

– Особых "полицейских" методов у политических групп нет. Но сейчас, когда стало ясно, что некоторые члены политических групп занимались долгое время "некрасивыми", так скажем, делами, конечно, необходимо внутреннее расследование. Нужно понять, почему большинство участников катарской истории каким-либо образом связаны с Альянсом социалистов и демократов. Результаты такого расследования могут быть полезны и другим политическим группам. Тогда можно будет сделать необходимые выводы на будущее: почему не была замечена коррупция раньше и что можно будет делать в будущем, чтобы предотвращать столь серьезные нарушения внутри парламента. Пока что я не видел такого расследования у социал-демократов.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом



