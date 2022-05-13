Соглашение партий Литвы по обороне – без всеобщего призыва

Вместо обязательного всеобщего призыва предлагается "в целях значительного увеличения числа граждан, подготовленных к обороне, и ускорения формирования действующего резерва принять решение о постепенном увеличении числа призывников параллельно с развитием системы альтернативной военной службы".

"На реализацию увеличения численности военнослужащих срочной службы должно быть выделено дополнительное финансирование, это не может быть осуществлено за счет модернизации профессиональной армии", — говорится в проекте документа.

По словам председателя Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Лауринаса Кащюнаса, несмотря на отсутствие обязательств добиваться всеобщей воинской повинности, упор делается на увеличение числа призывников.

"Сейчас уже пришло предложение правительства по предельной численности войск (армии — BNS) на следующий год, верхний предел — 4400 призывников, и если мы начнем призывать после школы, то, согласно исследованию Министерства обороны, мы будем призывать 6100. За пять-семь лет, когда мы инвестируем в инфраструктуру, когда будем обучать офицеров работе с призывниками, мы де-факто добьемся эффекта всеобщей воинской повинности", — сказал BNS Кащюнас.

Однако представитель консерваторов выразил сожаление по поводу того, что в документе не фигурирует концепция всеобщего призыва.

Представители сторон также разошлись во мнениях относительно того, какой конкретный процент должен выделяться на финансирование обороны.

Согласно проекту, в соглашении будет указано, что в этом году реализовано обязательство выделять на оборону средства в размере 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП), такие ассигнования будут стремиться сохранить, и "дальнейшее финансирование обороны должно быть связано с потребностями системы обороны и литовских вооруженных сил".

По словам Кащюнаса, это устанавливает минимально возможный объем финансирования и оставляет возможность принимать решение о выделении средств в соответствии с потребностями.

"Это не связывает руки. Если, например, мы когда-либо совершим более крупную покупку, нам может потребоваться потратить более 3% ВВП. Зачем ограничитель? Или, может быть, будет нужно меньше? Мы будем моделировать финансирование в соответствии с потребностями системы обороны", — подчеркнул председатель комитета.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предлагал зафиксировать в соглашении показатель финансирования обороны в размере 3% ВВП.

В течение двух недель проект соглашения будет рассматриваться партийными парламентскими структурами и, как ожидается, будет подписан в первой половине июня.

Ранее политики уже планировали закрепить в соглашении цель создания нового вида армии — кибервойск, подготовиться к приему в стране союзной дивизии — не менее 20 тыс. военных, укрепить Союз стрелков Литвы, развить возможности национальной противовоздушной обороны, подготовить к следующему году План государственной обороны, готовить население к сопротивлению и вооруженному сопротивлению.

Ожидается, что это соглашение будет действовать до 2030 года.

Литовские политики решили разработать новое партийное соглашение по национальной обороне после того, как в феврале Россия начала военное вторжение в Украину.