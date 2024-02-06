Социал-демократы призывают вице-мэра Вильнюса воздержаться от поспешных действий в отношении школ нацменьшинств

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arūnas Šileris
Arūnas Šileris
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Социал-демократы Вильнюса призывают Арунаса Шилериса, вице-мэра столицы, ответственного за образование, воздержаться от необдуманных решений относительно школ национальных общин. По их мнению, для интеграции национальных меньшинств необходимо стремиться к диалогу, а не применять к ним принцип "пряника и кнута".

После высказываний Шилериса о том, что в школах национальных общин необходимо создать классы на литовском языке, социал-демократы утверждают, что для осуществления этого изменения необходимо предусмотреть больше времени.

"Руководители школ национальных общин и родители учащихся встревожены действиями вице-мэра Вильнюса, целью которого является создание в сравнительно короткие сроки, без правовой и нормативной базы, классов на литовском языке в школах, где образование проводится на языке национального меньшинства", - говорится в сообщении партии.

По их мнению, заявления вице-мэра о том, что подобные интеграционные инициативы проявляют сами школы национальных общин, не соответствуют действительности.

"Можно ли назвать демократичным и добровольным процессом ситуации, когда руководителей приглашают и информируют, что они будут финансово поощряться, если проявят инициативу, а непроявление такой инициативы может привести к снижению оценки их работы. Поэтому действия школ, которые готовят изменения в свои положения, мы вряд ли можем назвать добровольными, а сам процесс считать совместимым с демократическими принципами", - говорит член Вильнюсского городского совета и Комитета по образованию Ремигиюс Мотузас.

"Когда Министерство образования обещает подготовить и представить программы интеграции национальных общин, вице-мэр Вильнюса ставит телегу впереди лошади и решает проявить инициативу и осуществить интеграцию национальных общин самостоятельно, руководствуясь только его собственным видением. Видя это, складывается впечатление, что цель не в достижении результата, а в том, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для привлечения большего внимания СМИ", - подчеркнул он, призывая действовать ответственно.

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