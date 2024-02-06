Социал-демократы призывают вице-мэра Вильнюса воздержаться от поспешных действий в отношении школ нацменьшинств

После высказываний Шилериса о том, что в школах национальных общин необходимо создать классы на литовском языке, социал-демократы утверждают, что для осуществления этого изменения необходимо предусмотреть больше времени.

"Руководители школ национальных общин и родители учащихся встревожены действиями вице-мэра Вильнюса, целью которого является создание в сравнительно короткие сроки, без правовой и нормативной базы, классов на литовском языке в школах, где образование проводится на языке национального меньшинства", - говорится в сообщении партии.

По их мнению, заявления вице-мэра о том, что подобные интеграционные инициативы проявляют сами школы национальных общин, не соответствуют действительности.