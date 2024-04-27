2024.04.27 12:48

Социал-демократы предлагают создать государственный банк

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rasa Budbergytė
Rasa Budbergytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Староста парламентской фракции соцдемов Раса Будбергите сказала, что в Литве надо создать государственный банк. По ее словам, этот вопрос должен быть внесен в предвыборную программу соцдемов. По ее словам, такой шаг улучшит конкуренцию.

"Мы должны одобрить и включить в программу, и если мы получим доверие граждан, которые дадут нам мандаты на участие в управлении страной для формирования правительства после выборов, осуществить то, что включено в программу – создание государственного банка", – сказала она 27 апреля на заседании совета партии.

"Без этого невозможна никакая конкуренция у нас между банками, несмотря на то, что их 18. Все равно есть несколько крупных, не приходит обещанный банк из Польши, видимо и не придет пока, поскольку в Украине идет война, это дополнительный риск", – заметила Будбергите.

Она сказала, что банки повышают расценки и уменьшают доступ к услугам, а появление государственного банка позволило бы и бизнесу получить больше услуг.

Напомним, что в Литве работает 18 финансовых ведомств: банковская лицензия есть у 13, еще 5 работают как филиалы зарубежных банков. Большую часть рынка разделяют Swedbank, SEB и Luminor.

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