Социал-демократы предлагают создать государственный банк

"Мы должны одобрить и включить в программу, и если мы получим доверие граждан, которые дадут нам мандаты на участие в управлении страной для формирования правительства после выборов, осуществить то, что включено в программу – создание государственного банка", – сказала она 27 апреля на заседании совета партии.

"Без этого невозможна никакая конкуренция у нас между банками, несмотря на то, что их 18. Все равно есть несколько крупных, не приходит обещанный банк из Польши, видимо и не придет пока, поскольку в Украине идет война, это дополнительный риск", – заметила Будбергите.

Она сказала, что банки повышают расценки и уменьшают доступ к услугам, а появление государственного банка позволило бы и бизнесу получить больше услуг.