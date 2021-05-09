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Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) избрала своим председателем на новый двухлетний срок депутата Европарламента Вилию Блинкявичюте, которая, по словам источников Delfi, победила на этих выборах своего коллегу Юозаса Олекаса.
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Первоначально в выборах председателя СДПЛ участвовали четыре кандидата: В. Блинкявичюте, Ю. Олекас, политолог Лютаурас Гуджинскас и мэр Акмянского района Виталиюс Митрофановас.

Двое из них отказались от участия перед окончанием выборов. Л. Гуджинскас выразил поддержку В. Блинкявичюте, а В. Митрофановас поддержал Ю. Олекаса.

Более заметным объектом обсуждения в предвыборной кампании социал-демократов стало письмо почетного председателя партии Витяниса Повиласа Андрюкайтиса партиям, в котором он поддержал Ю. Олекаса.

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В. Блинкявичюте возмутила такое письмо, отправленное во время выборов. Поведение В. П. Андрюкайтиса подверглось критике и со стороны другого почетного председателя партии - Алоизаса Сакаласа.

После учебы работала в сфере социального обеспечения

61-летний политик в настоящее время работает в Европарламенте.

В 1983 году после окончания Вильнюсского университета она начала работать в Министерстве социальной защиты и труда.

Она проработала в министерстве 25 лет. В 1994 г. назначена секретарем министерства, в 1996 г. - заместителем министра, в 2000 г. - министром. До 2008 года проработала министром социальной защиты и труда в четырех правительствах (XI, XII, XIII, XIV).

В 2004-2009 гг. была членом Сейма Литовской Республики. Работала в комитете по социальным вопросам и труду. В 2004 году она баллотировалась на президентских выборах. В 2004 году награждена Командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

Она была избрана в Европарламент впервые в 2009 году и второй раз в 2014 году. В течение этого срока ей было поручено председательствовать в Комитете по правам женщин и гендерному равенству. Это самая высокая должность, которую когда-либо занимал литовский депутат Европарламента.

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