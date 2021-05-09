Первоначально в выборах председателя СДПЛ участвовали четыре кандидата: В. Блинкявичюте, Ю. Олекас, политолог Лютаурас Гуджинскас и мэр Акмянского района Виталиюс Митрофановас.

Двое из них отказались от участия перед окончанием выборов. Л. Гуджинскас выразил поддержку В. Блинкявичюте, а В. Митрофановас поддержал Ю. Олекаса.

Более заметным объектом обсуждения в предвыборной кампании социал-демократов стало письмо почетного председателя партии Витяниса Повиласа Андрюкайтиса партиям, в котором он поддержал Ю. Олекаса.

Статьи по теме: Рейтинг политиков в Литве: лидируют консерваторы

В. Блинкявичюте возмутила такое письмо, отправленное во время выборов. Поведение В. П. Андрюкайтиса подверглось критике и со стороны другого почетного председателя партии - Алоизаса Сакаласа.

После учебы работала в сфере социального обеспечения

61-летний политик в настоящее время работает в Европарламенте.

В 1983 году после окончания Вильнюсского университета она начала работать в Министерстве социальной защиты и труда.

Она проработала в министерстве 25 лет. В 1994 г. назначена секретарем министерства, в 1996 г. - заместителем министра, в 2000 г. - министром. До 2008 года проработала министром социальной защиты и труда в четырех правительствах (XI, XII, XIII, XIV).

В 2004-2009 гг. была членом Сейма Литовской Республики. Работала в комитете по социальным вопросам и труду. В 2004 году она баллотировалась на президентских выборах. В 2004 году награждена Командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

Она была избрана в Европарламент впервые в 2009 году и второй раз в 2014 году. В течение этого срока ей было поручено председательствовать в Комитете по правам женщин и гендерному равенству. Это самая высокая должность, которую когда-либо занимал литовский депутат Европарламента.