Фракция сообщает, что министру будут представлены вопросы о "халатном отношении к так называемым независимым поставщикам электроэнергии", большом ущербе государству по причине одностороннего прекращения деятельности компании Perlas Energija.

Как говорится в сообщении, Крейвису предстоит ответить, почему министерство под его руководством, отвечающее за формирование и реализацию энергетической политики, "преступно медлило и не моделировало возможные последствия", не представило альтернатив уже прошлым летом, когда начался скачок цен на энергоносители.

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Социал-демократы обвиняют министра в том, что он "демонстративно не подготовился к отопительному сезону, не защитил интересы Литвы на уровне Евросоюза при пересмотре правил обмена электроэнергией и биотопливом".

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте не сомневается, что инициатива вотума недоверия Крейвису будет поддержана другими оппозиционными фракциями Сейма.

Согласно уставу Сейма, вотум недоверия министру может быть инициирован не менее чем одной пятой депутатов, то есть не менее 29.

"Вы посмотрите на любую сферу, курируемую министром, — везде халатная лужа. Крейвис с самого начала своей работы ничем другим не занимался, говоря только, что "ничего нельзя сделать". Это уклонение и бегство от ответственности", - цитируются слова Блинкявичюте в отчете фракции.

У социал-демократов 12 представителей в Сейме.