aA
Социал-демократы продолжают выяснять, почему Государственная служба защиты прав потребителей (ГСЗПП) "не замечает" случаев введения потребителей в заблуждение и вместо защиты потребителей занимается консультированием предпринимателей.
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
© ELTA / Marius Morkevičius

В пресс-релизе социал-демократы напоминают, что после вступления в силу предложенных ими изменений в закон торговцам запрещается резко поднимать цены, а затем, после их снижения, представлять это как "скидку" и "акцию". Сниженную цену необходимо сравнивать с самой низкой ценой, примененной за последние 30 дней в конкретной торговой точке. Нарушения влекут за собой штрафы от 500 до 5000 евро.

Статьи по теме:
Первые литовские огурцы на евро дороже, чем год назад
Советуют не ждать прежнего уровня цен на продукты: только некоторые могут подешеветь

"Мы получили ответ от ГСЗПП, что они якобы заняты консультированием предпринимателей по исключениям, когда эти требования не применяются. И люди в соцсетях делятся доказательствами того, что иногда товар со скидкой стоит дороже, чем когда был без скидки! Такие случаи должна оглашать сама ГСЗПП, не дожидаясь жалоб – и не сетуя на то, что жалоб нет! Это ее ответственность и обязанность – сдерживать недобросовестных торговцев от злоупотреблений", - сетует член Сейма социал-демократ Гинтаутас Палуцкас.

По словам парламентария, если сравнивать с тем, насколько товары подорожали, выгода, предлагаемая покупателям, иллюзорна.

"Предлагаемые "удешевления" смехотворны по сравнению с тем, насколько за последнее время были раздуты цены. Люди не сводят концы с концами, торговля сокращается, но инфляция компенсирует потери торговцев. Вот почему они не останавливаются", - объясняет обман Г. Палуцкас.

Он приводит пример: цены на молочные продукты снижаются на 2-6 проц., а увеличились на 60-70 проц.

"ГСЗПП составила длинный список "исключений" – для продлений акций, программ лояльности, "скидочных кодов", сообщений общего характера... – и консультирует предпринимателей. Советует, как обойти запрет? Вопрос в том, целенаправленно ли в этом случае используются деньги налогоплательщика в целях обеспечения прав потребителей? Говоря о том, что не видит никаких манипуляций, ГСЗПП на самом деле не поощряет людей сообщать об обманчивых скидках, наоборот, отбивает у них желание даже пытаться жаловаться", - подчеркивает Г. Палуцкас.

Парламентарий обращает внимание на то, что информация о применяемом снижении цены на товары должна быть четко представлена ​​везде: в прайс-листах, рекламных изданиях, листовках, объявлениях в интернете и т.д. Во всех случаях должна быть указана самая низкая цена товара в течение 30-дневного периода до снижения цены. Если цена отличалась в физическом магазине, и в онлайн-магазине покупатель имеет право знать обе цены.

"ГСЗПП утверждает, что проверила цены с помощью инструмента искусственного интеллекта и не обнаружила нарушений. Так может надо сменить инструмент? Здесь также был бы полезен и неискусственный интеллект", - говорит Г. Палуцкас.

Сомневаются в выводах Совета по конкуренции

Социал-демократы также скептически оценивают выводы Совета по конкуренции, якобы между торговцами нет картельных соглашений, и никто не наживается на сложившейся ситуации.

"Сколько раз мы слышали такую песенку. А после этого, смотрите, – "сенсация": вылазит какое-то соглашение невиданного масштаба, налагаются скромные штрафы", - в пресс-релизе говорит Г. Палуцкас.

По словам парламентария, у Совета по конкуренции "совесть, вероятно, не совсем спокойна", поскольку он парламентскому Комитету по бюджету и финансам представил предложения об увеличении штрафов и изменении Закона о запрете недобросовестных действий предприятий розничной торговли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Павел Лисянский Mychailas Podoliakas

Год войны – страх, горе и стойкость. Как украинцам удалось пережить целый год военных действий и что будет дальше

На протяжении двенадцати месяцев Украина переживает...

В ночь на субботу начнется снос Клебонишкского моста: водителям придется ездить в объезд

В ночь на пятницу работы по сносу Клебонишкского моста...

Чтобы обналичить деньги, пенсионерам пришлось ездить из в города в город

Власти Литвы призывают жителей держать сбережения в...

Привезенный в Литву российский танк, уничтоженный ВС Украины, выставили в Вильнюсе

В ознаменование годовщины войны, развязанной Россией...

Эфир Delfi с Людасом Дапкусом: год войны, итоги и сценарии

На протяжении двенадцати месяцев Украина...