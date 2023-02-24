В пресс-релизе социал-демократы напоминают, что после вступления в силу предложенных ими изменений в закон торговцам запрещается резко поднимать цены, а затем, после их снижения, представлять это как "скидку" и "акцию". Сниженную цену необходимо сравнивать с самой низкой ценой, примененной за последние 30 дней в конкретной торговой точке. Нарушения влекут за собой штрафы от 500 до 5000 евро.

"Мы получили ответ от ГСЗПП, что они якобы заняты консультированием предпринимателей по исключениям, когда эти требования не применяются. И люди в соцсетях делятся доказательствами того, что иногда товар со скидкой стоит дороже, чем когда был без скидки! Такие случаи должна оглашать сама ГСЗПП, не дожидаясь жалоб – и не сетуя на то, что жалоб нет! Это ее ответственность и обязанность – сдерживать недобросовестных торговцев от злоупотреблений", - сетует член Сейма социал-демократ Гинтаутас Палуцкас.

По словам парламентария, если сравнивать с тем, насколько товары подорожали, выгода, предлагаемая покупателям, иллюзорна.

"Предлагаемые "удешевления" смехотворны по сравнению с тем, насколько за последнее время были раздуты цены. Люди не сводят концы с концами, торговля сокращается, но инфляция компенсирует потери торговцев. Вот почему они не останавливаются", - объясняет обман Г. Палуцкас.

Он приводит пример: цены на молочные продукты снижаются на 2-6 проц., а увеличились на 60-70 проц.

"ГСЗПП составила длинный список "исключений" – для продлений акций, программ лояльности, "скидочных кодов", сообщений общего характера... – и консультирует предпринимателей. Советует, как обойти запрет? Вопрос в том, целенаправленно ли в этом случае используются деньги налогоплательщика в целях обеспечения прав потребителей? Говоря о том, что не видит никаких манипуляций, ГСЗПП на самом деле не поощряет людей сообщать об обманчивых скидках, наоборот, отбивает у них желание даже пытаться жаловаться", - подчеркивает Г. Палуцкас.

Парламентарий обращает внимание на то, что информация о применяемом снижении цены на товары должна быть четко представлена ​​везде: в прайс-листах, рекламных изданиях, листовках, объявлениях в интернете и т.д. Во всех случаях должна быть указана самая низкая цена товара в течение 30-дневного периода до снижения цены. Если цена отличалась в физическом магазине, и в онлайн-магазине покупатель имеет право знать обе цены.

"ГСЗПП утверждает, что проверила цены с помощью инструмента искусственного интеллекта и не обнаружила нарушений. Так может надо сменить инструмент? Здесь также был бы полезен и неискусственный интеллект", - говорит Г. Палуцкас.

Сомневаются в выводах Совета по конкуренции

Социал-демократы также скептически оценивают выводы Совета по конкуренции, якобы между торговцами нет картельных соглашений, и никто не наживается на сложившейся ситуации.

"Сколько раз мы слышали такую песенку. А после этого, смотрите, – "сенсация": вылазит какое-то соглашение невиданного масштаба, налагаются скромные штрафы", - в пресс-релизе говорит Г. Палуцкас.

По словам парламентария, у Совета по конкуренции "совесть, вероятно, не совсем спокойна", поскольку он парламентскому Комитету по бюджету и финансам представил предложения об увеличении штрафов и изменении Закона о запрете недобросовестных действий предприятий розничной торговли.