Социал-демократ обратился в Генпрокуратуру Литвы по поводу передачи проекта Национального стадиона компании Hanner

Как указывает Вильнюсское городское самоуправление, после индексации Национальный стадион со всем многофункциональным комплексом должен стоить примерно на 2,4 млн евро дороже, чем планировалось ранее, то есть 158,4 млн евро. По словам мэра, стоимость строительных работ увеличилась на 28 млн евро, этому поспособствовали и новые работы (3 тыс. дополнительных мест на стадионе и универсальная арена), то есть 10 млн евро. Однако утверждается, что почти 36 млн. В евро можно сэкономить, взяв кредит всего на 2 года, а не на 22 года, как планировалось ранее. Однако утверждается, что почти 36 млн евро можно сэкономить, взяв кредит всего на 2 года, а не на 22 года, как планировалось ранее.