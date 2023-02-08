Среди предложений правительству — отмена надбавки за гарантийное снабжение, упрощение расторжения договоров с поставщиком электроэнергии (предлагается компенсировать потребителям предусмотренные поставщиком штрафы за смену плана или поставщика), а также иной порядок выплаты компенсации за электроэнергию.

По словам старейшины фракции Социал-демократической партии Литвы Оринты Лейпуте, даже при снижении биржевой цены на электроэнергию, на части населения изменение цен не отражается.

"При снижении цен на электроэнергию на бирже действующий порядок компенсации, при котором государство компенсирует сумму, превышающую 28 центов за кВтч, больше не приносит пользу населению. Жители, ранее заключившие с поставщиками договоры электроснабжения, при изменении ситуации, когда цена на электроэнергию стала гораздо ниже, чем их обязательства перед поставщиком электроэнергии в долгосрочной перспективе, зачастую не решаются расторгнуть договоры, опасаясь штрафных санкций, предусмотренных за расторжение договоров. Поэтому эти люди по-прежнему платят за электроэнергию больше рыночных цен, а государство компенсирует часть цены, превышающую 28 центов. Таким образом государство крайне неэффективно использует бюджетные средства. Они используются как своего рода поддержка поставщиков электроэнергии, а не жителей", – отмечает О. Лейпуте в пресс-релизе.

По мнению депутата Сейма, государство смогло бы сэкономить бюджетные средства, если бы, в долгосрочной перспективе, не компенсировало цену на электроэнергию, превышающую 28 центов, но компенсировало жителям предусмотренные поставщиками штрафы за изменение или расторжение договора.

Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас считает, что правительство должно отменить действующую надбавку за гарантийное электроснабжение.

"Надбавка за гарантийное электроснабжение сегодня используется как своего рода наказание для тех, кто не выбрал независимого поставщика электроэнергии. Когда у независимых поставщиков нет логичных и дешевых планов электроснабжения, у потребителей должно быть право вернуться в регулируемое государством общественное энергоснабжение и не быть за это наказанными. Такое "карательные" гарантийное снабжение в том виде, в каком он существует сейчас, необходимо как можно скорее упразднить", – убежден Г. Палуцкас.