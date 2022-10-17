Она говорит о льготном тарифе налога на добавленную стоимость (НДС) на самые необходимые продукты питания и приравнивании размера необлагаемых налогом доходов (ННД) к минимальной месячной зарплате (ММЗ).

По словам В. Блинкявичюте, в Литве за чертой бедности живут около 560 тыс. жителей страны.

"Показатели бедности жителей Литвы по-прежнему самые высокие среди стран Европейского союза (ЕС) и практически не меняются на протяжении нескольких лет. Последние данные показывают, что и пандемия, и энергетический кризис сильнее всего ударили по малоимущим – они экономят за счет базовых потребностей.

Поэтому и Европарламент еще раз призвал государства в период кризиса не применять налог на добавленную стоимость (НДС) к основным продуктам питания, чтобы облегчить доступ к наиболее важным товарам и бороться с нехваткой продовольствия и ростом цен на жилье. Литва могла бы по меньшей мере применить льготный тариф НДС на самые необходимые продукты питания – такое предложение нами зарегистрировано в Сейме", - сказала она.

Как сообщает Отдел по коммуникации СДПЛ, по словам В. Блинкявичюте, увеличить доходы населения с самыми низкими доходами можно и путем приравнивания размера необлагаемого налогом дохода (ННД) к размеру минимальной месячной зарплаты (ММЗ), а также увеличения детских денек и пособия при рождении ребенка.

"Среди наиболее уязвимых групп – матери-одиночки, отцы-одиночки, а также дети до 18 лет. Образование является одним из инструментов в борьбе с распространением бедности. Ведь люди, живущие в нищете, часто не могут получить надлежащего образования, а если они не получают надлежащего образования, то часто вынуждены жить в нищете.

Однако в Литве, особенно в крупных городах, в государственные детские сады большие очереди, а дети из более бедных семей не могут получить качественное образование, потому что их родители не могут нанять репетиторов. Поэтому необходимо как расширение сети детских садов, так и улучшение образовательных услуг. Досадно, что нынешние правящие движутся в другую сторону – госсектор становится беднее, услуги от людей отдаляются", – оценивает В. Блинкявичюте.

Согласно данным Департамента статистики, безработные, одинокие лица, родители-одиночки, воспитывающие детей, пенсионеры по старости, инвалиды и дети в Литве наиболее подвержены риску бедности.

По данным Департамента статистики, порог бедности в 2021 г. составлял 483 евро в месяц на одного человека и 1 015 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет.

Уровень риска бедности в 2022 году в стране по сравнению с 2021 годом увеличился и достигает 21,2 проц.