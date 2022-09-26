На состоявшейся в субботу конференции СДПЛ в Йонаве политик также сказала журналистам, что не понимает и упреки правящих президенту Гитанасу Науседе, высказавшему мнение по поводу решений, касающихся стабилизации цен в энергетике. Необоснованными считает В. Блинкявичюте и нежелание премьера обновить состав правительства.

Она не согласна с аргументами, что бюджет "не резиновый" – денег нет никогда. В. Блинкявичюте в принципе отклоняет аргументы правящих, что в нынешних условиях государство не может бросаться деньгами. Сейчас следует руководствоваться приоритетами защиты жителей Литвы от голода, считает она.

"Денег нет никогда. Их не будет достаточно никогда: ни в плохие, ни в хорошие времена. Есть приоритеты, а приоритет сейчас – это живущий в Литве человек, получающий недостаточные доходы, когда цены выросли в три-четыре раза", – сказала журналистам В. Блинкявичюте.

"Правительство обязано найти решения, чтобы человек в Литве не умирал от голода или молодежь не эмигрировала", – добавила она.

По словам В. Блинкявичюте, оппозиция прилагает все усилия, чтобы с ростом энергоцен были приняты соответствующие решения, однако все рычаги для реального решения проблемы – в руках правительства.

"Оппозиция не только говорит, оппозиция и регистрирует поправки к законам, представляет предложения, обратилась к премьер-министру со своими предложениями. Но мы в оппозиции, а все рычаги в своих руках, с огромными аппаратами министерств, у правящих. Вот почему они спят", – сказала В. Блинкявичюте.

Состав правительства должен меняться

В. Блинкявичюте не стала конкретизировать, от услуг каких министров премьеру следует отказаться в первую очередь.

"Не моя обязанность говорить, какие министры не могут работать, так как если бы премьером была я, то многих из них никогда не выбрала бы в министры. Они не видят людей, не чувствуют реальной ситуации, не умеют работать в команде, не могут договориться между собой, вводят в заблуждение людей и не принимают нужных решений", – не пожалела критики лидер СДПЛ.

Не согласна с критикой президента

Не согласна В.Блинкявичюте и с критикой правящих президента Гитанаса Науседы, якобы в контексте проблем он встал на сторону оппозиции.

"Президента выбирали жители Литвы и он руководитель нашей страны. Думаю, он представляет в первую очередь тех людей, о которых забывает правящее большинство", – сказала политик.

Она сожалеет, что консерваторы склонны нападать на тех, кто высказывает неблагоприятное для них мнение.

"Это плохо, особенно в это сложное время, когда надо сесть за общий стол", – считает В.Блинкявичюте.

В субботу не конференции в Йонаве социал-демократы обсуждали вопросы войны в Украине, рост цен, кризис в энергосекторе, приближающийся отопительный сезон, а также назвали своих кандидатов на посты мэров на предстоящих в марте будущего года выборах в самоуправление страны.