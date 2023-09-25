СО-ХДЛ предлагают Шимоните, Ландсбергиса и Навицкене для участия в президентских выборах

 
ELTA
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Daugiausiai TS–LKD skyrių į prezidentus kelia Ingridą Šimonytę, Gabrielių Landsbergį ir Moniką Navickienę.
Daugiausiai TS–LKD skyrių į prezidentus kelia Ingridą Šimonytę, Gabrielių Landsbergį ir Moniką Navickienę.
ФОТО: DELFI

Подавляющее большинство отделений партии Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) предлагают принять участие в президентских выборах премьер-министру Ингриде Шимоните, председателю партии Габриэлюсу Ландсбергису и министру социальной защиты и труда Монике Навицкене.

Как сообщается в пресс-релизе партии, в воскресенье, 24 сентября, отделения СО-ХДЛ завершили выдвижение потенциальных кандидатов для участия в выборах президента и в Европейский парламент (ЕП). Кандидатов выдвинули 70 отделений партии консерваторов.

Помимо И. Шимоните, Г. Ландсбергиса и М. Навицкене, более половины партийных отделений для участия в президентских выборах выдвигают кандидатуры председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Кащюнаса, министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса и вице-спикера Сейма Паулюса Саударгаса.

Партия также выдвинула кандидатов на выборы в Европарламент. Больше всего предложений баллотироваться получили нынешние депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и Людас Мажилис. Более 20 отделений партии выдвинули кандидатуру старосты парламентской фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене с предложением включить в списки П. Саударгаса, М. Навицкене, Л. Кащюнаса, Г. Ландсбергиса, А. Анушаускаса, депутата Сейма Юстаса Джюгялиса, депутата Аудрониса Ажубалиса и министра финансов Гинтаре Скайсте.

Сообщается, что всего для участия в выборах в Европарламент выдвинуто более 70 кандидатур.

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