СО-ХДЛ предлагают Шимоните, Ландсбергиса и Навицкене для участия в президентских выборах

Как сообщается в пресс-релизе партии, в воскресенье, 24 сентября, отделения СО-ХДЛ завершили выдвижение потенциальных кандидатов для участия в выборах президента и в Европейский парламент (ЕП). Кандидатов выдвинули 70 отделений партии консерваторов.

Помимо И. Шимоните, Г. Ландсбергиса и М. Навицкене, более половины партийных отделений для участия в президентских выборах выдвигают кандидатуры председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Кащюнаса, министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса и вице-спикера Сейма Паулюса Саударгаса.