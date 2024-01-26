СМИ: Вегеле представил первого члена своей команды

 
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Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Адвокат Игнас Вегеле, который планирует принять участие в выборах президента Литвы, сообщил, что его пресс-секретарем будет журналист Видас Рахлявичюс.

Об этом кандидат сказал в передаче "Литва в прямом эфире" на телевидении Lietuvos rytаs.

Рахлявичюс - известный журналист, редактор, политический обозреватель.

Вегеле сказал, что пока не хочет называть других членов своей команды и сделает это, когда придет время.

Напомним, что выборы состоятся в мае 2024 года.

На данный момент известны кандидаты от консерваторов - Ингрида Шимоните, Литовского союза крестьян и зеленых - Аурелиюс Верига, демократического союза "Во имя Литвы" - Гедримас Еглинскас.

Еще есть 5 самовыдвиженцев: адвокат Игнас Вегеле, врач Эдуардас Вайткус, бывший командарм Валдас Туткус и Зенонас Андруленас.

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