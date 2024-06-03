2024.06.03 09:25

СМИ: среди возможных кандидатов на пост командующего Литовской армией – четыре фамилии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda ir Valdemaras Rupšys
Gitanas Nausėda ir Valdemaras Rupšys
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Поскольку в июле истекает срок полномочий командующего Литовской армией генерала Вальдемараса Рупшиса, на его должность претендуют четыре кандидата.

Неофициально среди возможных кандидатов на пост командующего армией называют командующего Сухопутными силами бригадного генерала Артураса Радвиласа, представителя Литвы при НАТО генерал-майора Ремигиюса Балтренаса, бывший командующий Сухопутными силами бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас и начальник Оборонного штаба генерал-майор Миндаугас Стяпонавичюс.

Неделю назад глава страны Гитанас Науседа сказал СМИ, что видит на эту должность двух очень серьезных кандидатов.

Однако президент также отметил, что кандидатуру командующего армией еще придется согласовывать с Сеймом и Кабинетом министров.

Срок полномочий нынешнего командующего армией В. Рупшиса истекает в июле этого года.
Согласно Конституции, командующий армией назначается сроком на пять лет и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.

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