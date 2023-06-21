21 июня 2023 г. 11:28

СМИ: саммит НАТО в Литве будет защищать батарея NASAMS

 
УНИАН
NASAMS Lietuvos kariuomenės Oro gynybos batalione
NASAMS Lietuvos kariuomenės Oro gynybos batalione
ФОТО: Oro gynybos bataliono nuotr.

Как сообщает испанское издание ABC, ЗРК в Вильнюс отправит Испания с военной базы Лиелварде в Латвии. Вместе с батареей NASAMS в Литву отправятся около 85 испанских военнослужащих.

"Этот вклад в оборону самого Вильнюсского саммита НАТО демонстрирует нашу надежность, нашу совместимость с другими системами НАТО и нашу преданность Атлантическому альянсу", – рассказал источников из военных кругов Испании.

Саммит НАТО 2023


Литва впервые примет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории страны, на котором ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Также на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Из-за саммита аэропорт Вильнюса не будет принимать и отправлять рейсы с 12:00 11 июля до 14:00 12 июля 2023 года.

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УНИАН
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