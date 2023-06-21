СМИ: саммит НАТО в Литве будет защищать батарея NASAMS

"Этот вклад в оборону самого Вильнюсского саммита НАТО демонстрирует нашу надежность, нашу совместимость с другими системами НАТО и нашу преданность Атлантическому альянсу", – рассказал источников из военных кругов Испании.
Саммит НАТО 2023
Литва впервые примет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории страны, на котором ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Также на саммит пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
Из-за саммита аэропорт Вильнюса не будет принимать и отправлять рейсы с 12:00 11 июля до 14:00 12 июля 2023 года.