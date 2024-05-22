2024.05.22 14:26

СМИ: с сайта Минобороны РФ исчезла информация о планах изменения морских границ в Балтийском море

 
после ответной реакции от политиков Литвы и Финляндии
ELTA
ru.DELFI.lt
Kremlius
Kremlius
ФОТО: ALEXANDER NEMENOV | AFP / Scanpix

Финское издание Yle сообщает, что информация о планах по изменению морских границ в Балтийском море рядом с государственной границей Литвы и Финляндии исчезла с сайта Минобороны России.

При попытке войти на на портал правовых актов, чтобы ознакомиться с проектом появляется надпись:

портал правовых актов

В среду российское информагенство ТАСС со ссылкой на неназванный „военно-дипломатический источник“ написало, что у России нет „никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ“.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор“.

„Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности“, - приводит слова Д.Пескова российское информационное агенство ТАСС.

Информацию, что российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией, сообщило русскоязычное издание газеты The Moscow times.

В статье указано, что Минобороны РФ подготовило документ, согласно которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

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