СМИ: Пригожин может поучаствовать в провокациях с территории Беларуси в ходе саммита НАТО в Литве

Комментируя итоги кризиса в РФ, связанного с бунтом ЧВК “Вагнер”, Жарын отметил, что стоит внимательно следить за происходящим в Беларуси, чтобы понять, зачем именно в нашу страну отправится Пригожин. Жарын не исключает, что бунт может быть большой и сложной операцией прикрытия для очередной миссии Пригожина.

“В этой ситуации я не могу однозначно сказать, имели ли мы дело с настоящим бунтом или неким фасадом, широкомасштабной дезинформационной операцией, направленной на то, чтобы ввести нас всех заблуждение относительно реальных событий”, – сказал Жарын.

По его мнению, Пригожин в итоге может поучаствовать в провокациях с территории Беларуси в ходе саммита НАТО в Литве.