26 июня 2023 г. 14:43

СМИ: Пригожин может поучаствовать в провокациях с территории Беларуси в ходе саммита НАТО в Литве

 
Reform.by
Prigožinas ir Lukašenka
Prigožinas ir Lukašenka

В Польше допускают участие Евгения Пригожина в провокациях с территории Беларуси. Об этом РАР заявил представитель польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.

Комментируя итоги кризиса в РФ, связанного с бунтом ЧВК “Вагнер”, Жарын отметил, что стоит внимательно следить за происходящим в Беларуси, чтобы понять, зачем именно в нашу страну отправится Пригожин. Жарын не исключает, что бунт может быть большой и сложной операцией прикрытия для очередной миссии Пригожина.

“В этой ситуации я не могу однозначно сказать, имели ли мы дело с настоящим бунтом или неким фасадом, широкомасштабной дезинформационной операцией, направленной на то, чтобы ввести нас всех заблуждение относительно реальных событий”, – сказал Жарын.

По его мнению, Пригожин в итоге может поучаствовать в провокациях с территории Беларуси в ходе саммита НАТО в Литве.

“Есть также определенная гипотеза, что Пригожин теперь может отвечать за различные провокации, направленные против Литвы накануне саммита НАТО. Можно усилить миграционный маршрут, чтобы дестабилизировать нас во время саммита НАТО в Вильнюсе. И мы, и наши партнеры из стран Балтии относимся к таким угрозам как к реальным, о чем открыто говорят власти Литвы и Латвии”, – добавил представитель польского правительства.

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