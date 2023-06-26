СМИ: Пригожин может поучаствовать в провокациях с территории Беларуси в ходе саммита НАТО в Литве

Комментируя итоги кризиса в РФ, связанного с бунтом ЧВК “Вагнер”, Жарын отметил, что стоит внимательно следить за происходящим в Беларуси, чтобы понять, зачем именно в нашу страну отправится Пригожин. Жарын не исключает, что бунт может быть большой и сложной операцией прикрытия для очередной миссии Пригожина.
“В этой ситуации я не могу однозначно сказать, имели ли мы дело с настоящим бунтом или неким фасадом, широкомасштабной дезинформационной операцией, направленной на то, чтобы ввести нас всех заблуждение относительно реальных событий”, – сказал Жарын.
По его мнению, Пригожин в итоге может поучаствовать в провокациях с территории Беларуси в ходе саммита НАТО в Литве.
“Есть также определенная гипотеза, что Пригожин теперь может отвечать за различные провокации, направленные против Литвы накануне саммита НАТО. Можно усилить миграционный маршрут, чтобы дестабилизировать нас во время саммита НАТО в Вильнюсе. И мы, и наши партнеры из стран Балтии относимся к таким угрозам как к реальным, о чем открыто говорят власти Литвы и Латвии”, – добавил представитель польского правительства.