СМИ: Президент Литвы предложит парламенту денонсировать соглашения с РФ и Беларусью

„Президент в ближайшее время представит эти соглашения в Сейм для денонсации“, - сообщил LRT.lt советник президента страны Ридас Ясюленис.
Как сообщает портал, решение правительства денонсировать соглашения о поощрении и защите инвестиций с Россией и Беларусью было принято 22 мая. Весенняя сессия Сейма продлилась до 18 июля, две внеочередные сессии состоялись 13 августа и 3 сентября.
Литва решила расторгнуть все возможные двусторонние международные соглашения с Россией и Беларусью спустя более чем два года полномасштабной агрессии этих стран против Украины.
Согласно действующим сейчас соглашениям, Литва должна защищать российские и белорусские инвестиции в стране, а если она этого не сделает, российские и белорусские компании могут жаловаться как в национальные литовские суды, так и в международный арбитраж. Кроме того, соглашения о поощрении и защите инвестиций с агрессорами обязывают Литву обеспечивать без ограничений переводы и движение денег, связанных с инвестициями.
Министерство иностранных дел (МИД) внесло денонсацию этих соглашений в программу осенней сессии Сейма.