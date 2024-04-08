СМИ: предупреждения Анушаускаса о возможной коррупции в системе нацобороны касались израильской компании

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas, Laurynas Kasčiūnas
Arvydas Anušauskas, Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Бывший министр обороны Арвидас Анушаускас, намекнувший на возможные проявления коррупции в системе национальной обороны, говорил об израильской оборонно-промышленной компании Elbit Systems. Об этом сообщил в понедельник портал 15min.lt.

По словам А. Анушаускаса, информацию о компании устно канцлеру правительства Гедре Бальчитите передал и руководитель военной разведки, сообщает портал.

По поводу заявлений А. Анушаускаса о возможной коррупции в системе национальной обороны в Службе специальных расследований были опрошены политики и действующий министр обороны Лауринас Кащюнас, бывший заместитель министра Вилюс Семешка, член Сейма Раймундас Лопата и министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Кроме того, по данным портала Delfi, в опросах также приняли участие канцлер правительства Г. Бальчитите и бывший заместитель министра Маргирис Абукявичюс.

В конце марта ССР отказалась начать досудебное расследование по факту возможной коррупции в системе национальной обороны. В свою очередь, позже Генпрокуратура подтвердила это решение ССР.

Вопросы о непрозрачности процессов возникли после того, как ушедший в отставку бывший министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что во время работы в министерстве сталкивался со "случаями грубого вмешательства в государственные закупки".

Президент Гитанас Науседа расценил подобные намеки министра как очень серьезные и вскоре встретился с руководством ССР и Генпрокуратуры.

В свою очередь, ССР сообщила, что до сих пор не начала досудебное расследование, связанное с Минобороны. Однако в службе указали, что от Минобороны была получена информация о депутате, представителе либералов Раймундасе Лопате.

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