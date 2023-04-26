СМИ получили доступ к документам Кремля о стратегии в странах Балтии

Для каждой из трех стран Балтии были разработаны отдельные стратегии, хотя часть целей и задач, поставленных "на эстонском, латвийском и литовском направлениях", совпадают:

восстановление отношений между Россией и странами Балтии;

формирование сети "мягкой силы" из организаций, выступающих за сотрудничество с Россией;

недопущение милитаризации стран и создания новых баз НАТО на их территории;

вербовка бизнесменов с помощью обещаний открыть для них российский рынок;

сохранение "общей исторической памяти и советских памятников";

исключение "дискриминации русскоязычного населения" и продолжение образования на русском языке.

Хотя многие из этих целей и задач уже через год после разработки стратегии казались как минимум наивными, некоторые из них опрошенные журналистами эксперты оценивают как вполне реалистичные. "Предприниматели — самая легко уязвимая и поддающаяся влиянию группа. Как только у политика заканчиваются голоса и власть, у него ничего не остается. Но пока у бизнесменов есть деньги, они будут пытаться влиять [на политику] в своих интересах", — считает Александр Тоотс, заместитель начальника Службы внутренней безопасности Эстонии. "Самая большая часть стратегии в странах Балтии — это влияние в энергетике и бизнесе. […] Поэтому они пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить хотя бы его", — соглашается литовский эксперт по безопасности Мариус Лауринавичюс.

Крупнейшей проблемой в регионе АП РФ считала выход стран Балтии из БРЭЛЛ — электрического кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Соглашение о синхронной работе энергетических систем долгое время было важным для РФ из-за Калининградской области, но еще в 2017 году балтийские государства анонсировали выход из договора к 2025 году. В свою очередь, Москве придется разработать план по снабжению своего анклава электричеством, что вряд ли получится сделать без существенных инвестиций.

В отличие от аналогичных стратегических документов по Беларуси и Молдове, в случае стран Балтии чиновники в Кремле не рассчитывают на включение региона в состав РФ или превращение Латвии, Литвы и Эстонии в полноценных сателлитов. Основной целью, считают журналисты и опрошенные ими эксперты, было повышение интереса местных жителей к кремлевской идеологии.

Литва: без военных учений НАТО и российских оппозиционеров в Вильнюсе

Планы Кремля в отношении Литвы были куда более скромными. В этой стране АП также планировала развивать сеть пророссийских НПО — ожидалось, что к 2030 году появятся литовские политики, хотя бы "стремящиеся" к развитию двусторонних отношений.

Как и в случае с другими балтийскими странами, одной из стратегических задач Москвы было снижение вовлеченности Литвы в деятельность НАТО. К 2025 году, сказано в документе, АП собиралась "не допустить размещения в Литве средств ПВО/ПРО средней дальности, интегрированных в единую систему ПВО НАТО" и "снизить количество и масштабы военных учений НАТО в Литовской Республике". Спустя пять лет Кремль планировал и вовсе "создать условия, в которых литовское руководство признает ущерб своей национальной безопасности от наращивания военного присутствия НАТО в регионе" и "восстановить конструктивные отношений между Литвой и Россией, в том числе в военной сфере".

Недовольство в Москве вызывала политика Литвы по предоставлению убежища российским оппозиционерам и активистам. Уже в 2021 году Кремль считал деятельность антипутинских структур в этой стране политической угрозой, а оказываемую им поддержку со стороны официального Вильнюса планировал "сдерживать".

"Литва — одно из основных направлений эмиграции российских оппозиционных активистов. Несколько сотен россиян получили тут убежище или другие ВНЖ и теперь занимаются журналистикой и политикой. Сюда регулярно приезжают члены политических, общественных и журналистских организаций, проводят тут свои мероприятия, — сообщили газете Expressen в Департаменте госбезопасности Литвы. — Российская разведка интересуется информацией об оппозиционерах в Литве, об их организациях, планах и методах действий. Вполне вероятно, что российские спецслужбы будут внедрять агентов в оппозиционные организации, действующие в Литве, посылать шпионить сотрудников под нетрадиционным прикрытием, и проникать в IT-системы оппозиционных активистов и организаций", — считают в ведомстве.

Латвия: русский язык — государственный к 2030 году



Стратегия АП "на латвийском направлении" — самая объемная из трех. В Кремле планировали расширять уже существовавшую на момент разработки документа сетку сторонников с опорой на выходцев из центристских партий (предполагалось, что они смогут работать как на русскоязычный электорат, так и на латышей). Поддерживать этот процесс должны были аффилированные с Москвой некоммерческие организации.

В "латвийском" документе (как и в случае с Литвой и Эстонией) обозначены три основные сферы для реализации плана: военно-политическая, гуманитарная и торгово-экономическая. В каждой из них были поставлены задачи, которые планировалось реализовать к 2022, 2025 и 2030 году. И если более срочные задачи вроде "возобновления работы совместной Российско-латвийской комиссии историков для перевода дискуссий по острым историческим темам в плоскость научных исследований" и "размещения латвийских производств на территории России" выглядели потенциально реализуемыми, то более отдаленные планы показывают уровень кремлевских экспертов и их понимание региона. Так, к 2030 году, согласно документу, русский язык должен был стать одним из государственных в Латвии, а сама страна — участницей "политических союзов" с Россией.

Основной угрозой для реализации российской стратегии в Латвии называют существование Центра стратегических коммуникаций НАТО, работающего в Риге с 2014 года. Одновременно только в "латвийском" документе подчеркивается, что в стране существует риск заморозки и ареста российских активов.

Эстония: поддержка евроскептиков и борьба с финно-угорским "сепаратизмом"



Одна из основных целей АП в Эстонии — "формирование позитивного образа РФ в целях ослабления русофобских настроений и укрепления евроскептических взглядов в Эстонии". Уже к 2022 году "среди политических и военных элит, а также населения Эстонской Республики", согласно документу, должны были сформироваться "пророссийские настроения". Спустя три года они должны были преобразиться в "настроения о нежелательности присутствия НАТО" в регионе, а к 2030 году Эстонию планировали вовлечь в "сотрудничество в интересах России и Евразийского экономического союза".

Параллельно Кремль собирался противодействовать "усилиям эстонской стороны" по "развитию сепаратизма" среди представителей финно-угорских народов, проживающих в разных регионах РФ.

"Могу сказать, что документ в целом хорошо описывает отношение и цели россиян по отношению к Эстонии. В нем есть немного вымысла и фантазии, как и в каждом их плане. Я уверен, некоторые из тех, кто должен его реализовывать, прекрасно понимают, что многие цели недостижимы", — считает Тоотс.

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Составленные в 2021 году стратегические документы потеряли свою актуальность после начала полномасштабной войны в Украине — на этом фоне о каком-либо развитии отношений балтийских стран с Россией говорить не приходится. Хотя одностороннее влияние существенно осложнено санкциями, Кремль не теряет надежд убедить Латвию, Литву и Эстонию, что евроатлантическая интеграция сулит им куда меньше выгод, чем сотрудничество с Москвой. О том, как этой цели хотят достигнуть и какие стратегические документы были разработаны уже после вторжения в Украину, центр "Досье" обещает рассказать в своем следующем расследовании.