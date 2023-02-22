"Мы это планируем. Первое, что нам нужно, это приглашение, поскольку Украина не является членом НАТО. Мы надеемся его получить и надеемся, что к тому времени ситуация с войной в Украине уже серьезно изменится", – сказал Бешта, отвечая на вопрос, планирует ли Зеленский приехать на саммит НАТО.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 года.