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Президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать на саммит НАТО в Вильнюс, сказал информационному агентству BNS посол Украины в Литве Петр Бешта.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

"Мы это планируем. Первое, что нам нужно, это приглашение, поскольку Украина не является членом НАТО. Мы надеемся его получить и надеемся, что к тому времени ситуация с войной в Украине уже серьезно изменится", – сказал Бешта, отвечая на вопрос, планирует ли Зеленский приехать на саммит НАТО.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 года.

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