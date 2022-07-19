СМИ: Литва в апреле знала, что Еврокомиссия представит новые пояснения по транзиту

"Да, в письме представителей Еврокомиссии от 14 апреля выражено намерение дать дополнительные указания", — цитирует портал МИД.
BNS напоминает, что на прошлой неделе ЕК представила новые правила, которые позволяют России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.
Литва ранее остановила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций Евросоюза, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании предыдущих указаний ЕК, запрещающих транзит.
Представители Литвы и ЕК в последние недели проводили консультации по новым пояснениям после того, как остановка в июне транзита стали, черных металлов и других товаров вызвала возмущение России.
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