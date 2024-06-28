СМИ: компания мужа бывшего министра соцзащиты имела контракт с российским финансовым преступником

Как заявил порталу сам М. Навицкас, он не знал ни о контракте с российским преступником, ни о деятельности компании Euromedia monitoring.

Как сообщает 15min, хотя договор заключен между компанией, зарегистрированной в Литве, и гражданином России, указано, что он будет исполняться в соответствии со швейцарским законодательством.

Согласно копии договора, имеющейся у новостного портала, за неуказанную сумму компания супруга экс-министра обязалась оказывать А. Ховратову пиар-услуги – написание статей, создание визуальных продуктов, проведение мониторинга СМИ, проверка поисковых систем Google, Yahoo и Яндекс в поисках неблагоприятной информации об А. Ховратове, пытаясь ее удалить. По данным портала, контракт должен был действовать в течение года.

„Я, по сути, не участвовал в деятельности Euromedia monitoring, не вел никакой повседневной деятельности. Я не участвовал ни в каких решениях, глава компании полностью решал все оперативные вопросы. Компания и ее руководитель решали, с кем работать, что делать и как развивать бизнес. Я не общался с указанным лицом по поводу указанных вами услуг“, - указал М. Навицкас в ответе порталу.

По данным 15min, М. Навицкене в декларациях о частных и публичных интересах эту компанию супруга декларировала только один раз – перед выборами в Сейм 2020 года, когда М. Навицкас еще не имел официальных деловых связей с фигурирующими вместе с ним скандале Foxpay Евой Тринкунайте и Вильгельмасом Германасом.