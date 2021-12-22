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Издание китайской коммунистической партии Global times на этой неделе сообщило, что Пекин может ввести официальные экономические санкции в отношении Литвы.
Kinijos vėliava
Kinijos vėliava
© Scanpix

Портал 15min.lt, цитирующий китайское издание, указал, что информация этого издания обычно отражает позицию китайских властей, правда, угрозы не всегда сбываются.

Global times пишет, что Китай мог бы ввести в отношении Литвы "санкции в стиле США" и привел в пример американские санкции в отношении китайской компании Huawei.

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"Китай может запретить любой компании продавать товары Литве, если в них есть китайские компоненты или технологии, зарубежным компаниям могут запретить продавать в Китае продукцию с сырьем и компонентами их Литвы", – цитируется издание Global times.

Китай в последнее время высказывал протесты в связи с тем, что Литва расширяет связи с Тайванем, позволила открыть представительство Тайваня в Вильнюс. Китай осенью остановил движение грузовых поездов в Литву, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, кроме того, на время исключил Литву из таможенных систем.

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