Портал 15min.lt, цитирующий китайское издание, указал, что информация этого издания обычно отражает позицию китайских властей, правда, угрозы не всегда сбываются.

Global times пишет, что Китай мог бы ввести в отношении Литвы "санкции в стиле США" и привел в пример американские санкции в отношении китайской компании Huawei.

"Китай может запретить любой компании продавать товары Литве, если в них есть китайские компоненты или технологии, зарубежным компаниям могут запретить продавать в Китае продукцию с сырьем и компонентами их Литвы", – цитируется издание Global times.

Китай в последнее время высказывал протесты в связи с тем, что Литва расширяет связи с Тайванем, позволила открыть представительство Тайваня в Вильнюс. Китай осенью остановил движение грузовых поездов в Литву, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, кроме того, на время исключил Литву из таможенных систем.