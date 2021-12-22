Портал 15min.lt, цитирующий китайское издание, указал, что информация этого издания обычно отражает позицию китайских властей, правда, угрозы не всегда сбываются.
Global times пишет, что Китай мог бы ввести в отношении Литвы "санкции в стиле США" и привел в пример американские санкции в отношении китайской компании Huawei.
"Китай может запретить любой компании продавать товары Литве, если в них есть китайские компоненты или технологии, зарубежным компаниям могут запретить продавать в Китае продукцию с сырьем и компонентами их Литвы", – цитируется издание Global times.
Китай в последнее время высказывал протесты в связи с тем, что Литва расширяет связи с Тайванем, позволила открыть представительство Тайваня в Вильнюс. Китай осенью остановил движение грузовых поездов в Литву, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, кроме того, на время исключил Литву из таможенных систем.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник премьера: в одном регионе Литвы растет число пациентов в больнице (43)
Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле...
СМИ: Китай обсуждает введение экономических санкций в отношении Литвы (10)
Издание китайской коммунистической партии Global times на...
С 28 декабря в Литве меняются правила: в магазины и кафе попадут не все (81)
С 28 декабря "паспорт возможностей" не смогут получить те...
С 22 декабря привиться от коронавируса можно через три месяца
С целью повышения эффективности вакцины от нового...
У Департамента госбезопасности нет данных о том, чтобы в Вильнюсе готовили переворот в Украине (18)
Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы не...