СМИ: дезинформационный портал 77.lt финансировался за счет средств компании Успасских

По сообщению Отдела, поддержку основанному в 2020 г. порталу, целью которого было создание противовеса "лояльным масс-медиа", с момента его основания собирало общественное учреждение Petys į petį (Плечом к плечу). Сообщается, что на создание 77.lt В. Успасских, через свою компанию Edvervita, выделил этому общественному учреждению в общей сложности около 179 тыс. евро.
24,6 тыс. евро перечислил фонд благотворительности и поддержки Viltis-Vikonda, соучредителями которого являются бывшая жена депутата Европарламента и активный автор 77.lt Йоланта Блажите и концерн Vikonda.
"В течение двух лет юридические лица, возглавляемые В. Успасских и Й. Блажите, проспонсировали общественное учреждение, создающее 77.lt, почти на 200 тыс. евро", – говорится в публикации LRT.
В нем говорится, что наибольшую активность в распространении информации о новой социальной сети проявлял бизнесмен и один из учредителей "Petys į petį" Угнюс Кигуолис, а директором общественного учреждения был бывший советник парламентария Петраса Гражулиса и член совета ассоциации "Lietuvos šeimų sąjūdis" (Движение семей Литвы) Добилас Синкявичюс. Отмечается, что он принимал участие в организации Большого марша в защиту семьи в 2021 году, работал редактором портала respublika.lt.
Журналистам LRT не удалось связаться ни с В. Успасских, ни с другими фигурантами расследования. Действующий глава Партии труда Андрюс Мазуронис, председателем которой много лет был В. Успасских, заявил Отделу расследований LRT, что партия не имеет отношения к 77.lt.
Отдел расследований LRT также отмечает, что 77.lt работает и как социальная сеть, и как информационный портал, в нем публикуется дезинформация, действуют фейковые профили — реагирующие на опубликованные на портале посты и сами распространяющие контент.
"Как только новый профиль публикует свой первый пост, в ту же секунду его лайкают 5–6 человек. Однако после анализа таких профилей становится понятно, что это – ненастоящие люди. Их фотографии обычно генерируются искусственным интеллектом, и когда мы вводим имя и фамилию в поисковую систему Google, то обычно находим врачей, которые даже не похожи на фотографии в сети 77.lt", — говорится в публикации.