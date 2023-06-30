СМИ: дезинформационный портал 77.lt финансировался за счет средств компании Успасских

Отдел расследований LRT также отмечает, что 77.lt работает и как социальная сеть, и как информационный портал, в нем публикуется дезинформация, действуют фейковые профили — реагирующие на опубликованные на портале посты и сами распространяющие контент.

"Как только новый профиль публикует свой первый пост, в ту же секунду его лайкают 5–6 человек. Однако после анализа таких профилей становится понятно, что это – ненастоящие люди. Их фотографии обычно генерируются искусственным интеллектом, и когда мы вводим имя и фамилию в поисковую систему Google, то обычно находим врачей, которые даже не похожи на фотографии в сети 77.lt", — говорится в публикации.