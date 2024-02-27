Служба защиты прав ребенка обратилась к органам России по поводу вывезенных из Литвы несовершеннолетних детей

Это подтвердили Elta во вторник представители службы.

На выходных в Службу защиты прав ребенка и усыновления поступило обращение жителя Каунаса по поводу возможного вывоза его женой двоих детей в Россию.

По словам обратившегося в службы мужчины, бракоразводный процесс с его женой, имеющей российское гражданство, все еще продолжается. По его словам, суд определил, что дети должны неделю находиться с отцом и неделю с матерью. Однако 22 января, когда муж приехал забирать детей из учебного заведения, оказалось, что их уже забрали.

Указывается, что возможно вывезенные в Россию дети родились в 2015 и 2017 годах. По словам отца, один из них имеет литовское гражданство, а другой – российское. Мужчине пока не удалось связаться с матерью детей.