Служба усыновления: за первые два месяца этого года поступили сообщения о вывозе в Россию 4 детей

"В этом году поступило 3 обращения. В одном случае документы были отправлены, в двух других случаях мы общаемся с родителями и готовим документы", - указывает А. Жилинайте в комментарии, отправленном Elta.

В прошлом году в службы также поступило 3 таких обращения, когда один из родителей вывез ребенка в Россию без ведома другого. А. Жилинайте отмечает, что по одному из этих случаев все еще ожидается ответ российских ведомств.

"В прошлом году мы также получили 3 заявления по поводу вывоза троих детей в Россию. 2 из них были поданы в августе одно в ноябре. В одном случае еще в августе ребенка вернули в Литву. В другом случае мы получили запрос от одного из родителей, но впоследствии процесс не был продолжен по решению семьи. Еще в одном случае необходимые документы были переданы властям иностранного государства и сейчас рассматриваются", - говорит представитель службы.