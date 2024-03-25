Служба спецрасследований продолжает расследование: приглашен Кащюнас

Эту информацию порталу Delfi подтеврдила пресс-секретарь ССР Довиле Андрияускайте.

"Для того же, для чего приглашали и других - уточнение информации", – сказала она.

Кандидат в министры обороны, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас утверждает, что во время допроса Службы специальных расследований (ССР) он проинформировал сотрудников, что в деятельности членов комитета он не заметил признаков лоббирования.

"Во-первых, как председатель КНБО я не заметил никакого поведения членов комитета, которое вызывало бы у меня вопросы относительно лоббирования. Я сказал это сразу. Также я полностью согласен с мыслью, высказанной генеральным прокурором, что лица, уличенные в коррупции, не должны участвовать в закупках Министерства обороны и необходимо будет подготовить законодательство", - сказал Кащюнас.