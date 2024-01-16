Служба президента Литвы прокомментировала публикацию таблоида Bild

"Мы не можем комментировать публикации в СМИ, в основе которых лежат не подтвержденные данные", – сказано в комментарии пресс-службы президента.

Президентская администрация отмечает, что безопасность восточного фланга НАТО обеспечивается в соответствии с утвержденными на саммите НАТО в Вильнюсе планами.

"Оценка угроз в регионе на данный момент не изменилась, меры сдерживания и обороны осуществляются и проводятся в жизнь. Литва добивается, чтобы подготовка к выполнению планов по обороне постоянно обновлялась в соответствии с разными сценариями на учениях с союзниками", – сказано в комментарии.

Минобороны Литвы в ответ на публикацию таблоида Bild указала, что пока идут интенсивные бои в Украине, у России не должно быть ресурсов на открытие второго фронта.

Напомним, что Bild сообщил, будто Министерство обороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. События, описываемые в сценарии, начинаются в феврале 2024 года.