Служба президента Литвы отреагировала на протест против политики разворота мигрантов

"После получения принятых Сеймом поправок к закону о государственной границе и ее охране президенту было важно, узаконены ли в них два принципа — право государства на защиту своих границ и право человека на получение убежища от войны или от преследований со стороны преступных режимов в странах происхождения", — говорится в комментарии президентской Группы по связям с общественностью для агентства ELTA.
"Президент отмечает, что Литва столкнулась с гибридной атакой, которая продолжается с целью преднамеренного создания потоков нелегальных мигрантов. Государство должно быть готово обеспечить собственную безопасность и тем самым безопасность внешней границы ЕС", — подчеркивает Офис президента.
"Для президента также важно, чтобы Литва уважала права человека, чтобы военные и другие беженцы и далее на законных основаниях могли просить и получать убежище в нашей стране, чтобы люди, спасающиеся от преследований преступных режимов, и впредь могли попасть в Литву в гуманитарных целях", – говорится в комментарии.
"Оба этих принципа закреплены в вышеупомянутых поправках к закону, поэтому президент их подписал", — отмечается в сообщении.
В пятницу в столице на площади Даукантаса перед Президентским дворцом Литовский центр по правам человека и волонтерская организация Sienos Grupė организовали акцию протеста против политики разворота мигрантов.
Около полусотни протестующих с барабанами и плакатами собрались возле Президентского дворца, чтобы выразить свое возмущение законом, дающим пограничникам законное основание для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу.
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