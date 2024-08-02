Служба охраны государственной границы Литвы планирует отправить в Латвию 10 пограничников

„Мы тщательно просчитываем и согласовываем этот вопрос, чтобы наша граница не осталась незащищенной. Поэтому процесс затягивается. Вероятно, мы разместим больше служащих из тех отрядов, которые не находятся на восточной границе. Может быть, больше экспертов будет отправлено из Пагегяйского погранотряда или погранотряда береговой охраны“, – размышлял он.

„На сегодняшний день мы еще уточняем цифры, так как получили достаточно подробный запрос из Латвии о размещении специалистов в соответствующей области – в том числе кинологов, пограничников, специалистов и экспертов криминальной разведки. Поэтому полного списка у нас пока нет, но обещаем отправить около 10 служащих“, – заявил Р. Любаев в четверг.

По словам начальника СОГГ, литовским пограничникам также будет полезно получить новый опыт.

„Это также будет хорошей практикой для наших служащих, которые служат на границе с Россией или на море. Они смогут попрактиковаться, как действовать в таких условиях, когда ведется попытка вытолкнуть нелегальных мигрантов через границу на нашу территорию или территорию Евросоюза“, – подчеркнул он.

По словам Р. Любаева, ситуация на литовской границе на данный момент достаточно стабильная.