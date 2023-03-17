Словакия передаст Украине 13 своих истребителей МиГ-29

“Словацкое правительство только что одобрило отправку 13 МиГ-29 Украине”, — написал Хегер.
Он отметил, что обещания должны выполняться. По словам Хегера, когда президент Украины Владимир Зеленский попросил больше оружия, в том числе, истребители, то словацкий премьер ответил: “мы сделаем все возможное”.
“Рад, что другие делают то же самое”, - написал Хегер, вероятно, имея в виду Польшу. Премьер отметил, что военная помощь — это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России.
В среду, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда огласил, что его страна поставит Украине в ближайшие дни четыре своих МиГ-29. Всего Польша намерена передать 10-ть таких истребителей.
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