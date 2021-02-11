"Ничего не случилось, я благодарю за предложение и решения, которые были сделаны прежде. Я считают, что в данной ситуации председатель партии и должен занять этот пост. Я думаю, сейчас другие люди, которые, может быть, меньше работали в последние 4 года, могут быть в составе теневого кабинета", – сказал Сквернялис, заметив, что это было его личное решение.
"Это был вежливый отказ, с перечислением аргументов. Думаю, это понятно всем, мой шаг понятен и коллегам по фракции и членам теневого кабинета", – сказал он, уточнив, что, по его мнению, теневой кабинет надо бы составлять из членов оппозиционных партий.
"Я думаю, надо было создать коалиционное теневое правительство (...)", – продолжил Сквернялис.
Он сказал, что доволен работой в парламентском Комитете по нацбезопасности и обороне.
Лидер "крестьян" и глава теневого кабинета Рамунас Карбаускис выразил надежду на то, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и ее правительство будет общаться с теневым кабинетом.
Сквернялис придерживается иного мнения: "Это нереально. Обращение реального правительства за помощью к теневому оппозиционному, каким бы оно сильным ни было отчасти показало бы недееспособность и слабость этого правительства. (...) Глупо было бы не учитывать разумные советы, но я не думаю, что надо просить помощи".
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